Vali Baruş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında öğretmenlerin toplumdaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Baruş, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak olmadığını; sevgi, sabır ve vicdanla insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.

öğretmenliğin niteliğine dair değerlendirme:

Vali Baruş mesajında, öğretmenliğin "insan yetiştirme sorumluluğunu bilgi, sevgi, sabır ve vicdanla birleştiren müstesna bir meslek" olduğunu belirtti. Baruş, "Bir çocuğun yeteneğini keşfetmek, ona kendine güvenmeyi öğretmek, hayallerine ulaşması için yol göstermek ve hayatı boyunca taşıyacağı değerlerin oluşmasına katkı sunmak, öğretmenlerimizin en kıymetli eseridir" ifadelerini kullandı.

Hızla değişen dünyada öğretmenlerin rolüne de işaret eden Vali Baruş, bilginin ötesine geçen rehberlik görevine dikkat çekti ve öğretmenlerin ahlakı, vicdanı, vatan sevgisini ve insanlık değerlerini genç kuşaklara aktaran en güçlü rehberler olduğunu söyledi.

erzurum'un eğitim mirası ve öğretmenlerin önemi:

Baruş, Erzurum'un ilim ve irfan geleneğiyle asırlardır Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak kentte görev yapan öğretmenlerin bu köklü mirası geleceğe taşıyan en önemli güç olduğunu kaydetti. Şehrin her köşesinde ve okulunda büyük özveriyle çalışan öğretmenlerin sadece öğrencilerin değil, Erzurum'un ve ülkenin yarınlarının da teminatı olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş, mesajının sonunda ülkenin dört bir yanında, en zorlu şartlarda dahi görevini aşkla icra eden eğitim neferlerine teşekkür etti ve şu sözlerle mesajını tamamladı: 'Ülkemizin dört bir yanında görev yapan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevleri başında şehit düşen eğitim neferlerimizi saygı ve minnetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.'

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ,