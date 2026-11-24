Aslandağı bungalov projesinde sona doğru

Bayburt Valiliği öncülüğünde ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ekoturizm yatırımları kapsamında, Aslandağı bölgesindeki bungalov evleri ve restoran projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Proje, bölgenin doğal dokusuna uygun tasarımıyla öne çıkıyor.

mimari yaklaşım ve hizmet kapsamı:

Bungalovlarda taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı bir mimari tercih ediliyor; bu sayede ziyaretçilere doğayla iç içe bir konaklama imkânı sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında inşa edilen restoran ise konaklama yapmayan günübirlik ziyaretçilere de hizmet verecek şekilde planlandı.

bölgeye beklenen katkılar:

Vali Mustafa Eldivan, yapımı devam eden alanlarda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Eldivan, projenin Bayburt’un konaklama seçeneklerini artıracağını ve Aslandağı’nın daha fazla ziyaretçi ağırlanmasıyla bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlanacağına vurgu yaptı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçilerin konaklama alternatifi genişleyecek ve günübirlik turizmin hizmet alımı kolaylaşacak. Yerel dinamiklerin güçlenmesi ve doğayla uyumlu turizm anlayışının yaygınlaşması, yatırıma ilişkin beklentiler arasında yer alıyor.

ASLANDAĞI BUNGALOV EVLERİ PROJESİ’NDE SONA GELİNDİ