Pankreas kanserinin belirtileri ve tanıda kritik yaklaşım

Pankreas kanseri, dünyada kanser kaynaklı ölümlerde 6. sırada yer alıyor. Medicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, hastalığın sıkça sarılık, istemsiz kilo kaybı ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıktığını; ancak tutulum yerine göre bazen belirti vermeyip ileri evreye kadar gizlenebildiğini vurguluyor. Bu gecikme, tedavi şansını azaltabiliyor.

Görüntüleme yöntemlerinin rolü:

Prof. Dr. Yıldırım, pankreas tümöründen şüphelenilen vakalarda öncelikle tomografi veya MR çekilmesinin önemine dikkat çekiyor. Pankreastaki lezyonun gerçekten tümörel olup olmadığının, varsa yayılımının ve tedavi edilebilirlik durumunun doğru değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme, cerrahi müdahale ile çıkarılabilir bir lezyon mu yoksa cerrahiyi aşmış, öncelikle kemoterapi uygulanması gereken bir evre mi olduğunun ayrımını sağlar.

endoskopik ultrasonografi (EUS) ve biyopsi:

Tanının kesinleştirilmesi için bazı vaka­larda doku örneği almak gerekebilir. Bu noktada Prof. Dr. Yıldırım, endoskopik ultrasonografi (EUS) yönteminin önemini şöyle özetliyor: EUS, endoskopi cihazına monte edilmiş bir ultrason sistemiyle mide veya on iki parmak bağırsağı yoluyla pankreasa daha yakın plandan bakmayı sağlar ve doğrudan kitleye ulaşarak biyopsi alınmasına imkan verir. Böylece hem tanı doğrulanır hem de tedavi planlaması için gerekli evreleme bilgisi elde edilir.

EUS, tomografi veya MR ile tespit edilen lezyonların daha ayrıntılı incelenmesine izin verir; lezyonun derinliği, çevresindeki lenf bezlerine yayılımı ve komşu organlarla ilişkisi bu yöntemle daha net görülebilir. Bu bilgiler, cerrahi uygunluk veya sistemik tedavi kararı açısından belirleyicidir.

EUS'in geniş uygulama alanları:

Prof. Dr. Yıldırım, EUS cihazlarının sadece pankreas değerlendirmesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda mide ve bağırsak sistemi içindeki lezyonların incelenmesine ve müdahalelere olanak tanıdığını söylüyor. Ayrıca safra kesesi, karaciğer gibi mide-bağırsak komşuları da EUS ile değerlendirilebiliyor. EUS, gerektiğinde aynı seansta biyopsi alınmasını sağlayarak tanı sürecini hızlandırıyor.

Ek olarak, EUS'in dışkı kaçırma şikâyeti olan hastalarda makat kaslarının bütünlüğünü değerlendirmede kullanıldığı; yemek borusuna komşu akciğer lezyonlarının ve kalın bağırsağın son kısmındaki lezyonların incelenmesinde de yararlı olduğu belirtiliyor. Bu çok yönlülük, hem tanı hem de tedavi planlamasında EUS'i değerli kılıyor.

Sonuç olarak, istenmeyen kilo kaybı, sarılık ve karın ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin radyolojik yöntemlerle dikkatle değerlendirilmesi; şüphe halinde EUS ile biyopsi ve ayrıntılı inceleme yapılarak doğru evreleme ve tedavi planının belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Erken ve doğru tanı, pankreas kanserinde tedavi seçeneklerini ve hasta prognozunu doğrudan etkiliyor.

MEDİCANA INTERNATİONAL SAMSUN HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ'NDEN PROF. DR. BEYTULLAH YILDIRIM