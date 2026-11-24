Denizli'de şehitlik ziyareti ve anma etkinliği:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası kapsamında Bereketli İmam Hatip Ortaokulu ile Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kabir ziyaretleri ve dualar:

Program kapsamında vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Katılımcılar, şehitlerin millet ve eğitim camiası için taşıdığı önemi dile getirdi.

Öğretmenlere saygı ve vefa:

Ayrıca ebediyete irtihal eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilerek meslek hayatları boyunca bıraktıkları izler ve eğitim alanına sundukları emekler saygı ve minnetle yâd edildi. Etkinlik boyunca öğretmenlik mesleğinin taşıdığı değer, fedakârlık ve vefa duygusu vurgulandı.

Program, başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerin rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAFTA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BEREKETLİ İMAM HATİP ORTAOKULU İLE CEDİDE ABALIOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA ŞEHİTLİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.