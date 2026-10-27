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İznik'te Hadrianus döneminden kalan su kemeri köklerin ve ihmallerin tehdidi altında

İznik'te Roma İmparatoru Hadrianus döneminden kalan yaklaşık 1 kilometrelik su kemeri, ağaç kökleri ve ihmal yüzünden parçalanıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İznik'te Hadrianus döneminden kalan su kemeri köklerin ve ihmallerin tehdidi altında

İznik'in tarihi su kemeri: tarihsel miras ve konumu:

İznik'te Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (M.S. 117-138) inşa edilen ve Abdulvahap Yolu üzerinde uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki su kemeri, bölgenin en önemli mimari miraslarından biridir. Yapı, 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olup yakın tarihe kadar aktif kullanımıyla dikkati çekiyordu; ancak bugün bakımsızlık ve ihmaller nedeniyle ciddi risk altında bulunuyor.

neden çökmeye başladı:

Su kemerinin etrafında kontrolsüzce büyüyen ağaç kökleri, taş ve tuğla blokların arasına sızarak yapının taşıyıcı dengesini bozdu. Köklerin uyguladığı basınç sonucunda bazı taş bloklar yerinden oynadı, parçalanmalar ve kısmi çökmeler kaydedildi. Uzun süre düzenli bakım yapılmaması ile doğal aşınma süreçleri birleşince kemerin dayanıklılığı zayıfladı.

toplumsal tepki ve acil talepler:

Yerel halk ve tarih meraklıları, insanlık tarihinin ortak mirası sayılan bu yapının göz göre göre yok olmasına tepki gösteriyor. Bölge sakinleri, tarihi su kemerinin daha fazla zarar görmeden korunması, çevresindeki bitki örtüsünün temizlenmesi ve acil restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.

Yetkililerin hızlı bir müdahale planı oluşturması, öncelikle çevre temizliği ve ağaç köklerinin zarar verici etkilerinin giderilmesiyle başlayarak uzun vadeli restorasyon programlarının uygulanması gerekiyor. Aksi takdirde su kemerinin bazı bölümlerinin geri döndürülemez biçimde kaybedilme riski bulunuyor.

BURSA’NIN MEDENİYETLER İLÇESİ İZNİK’TE, ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN YAKLAŞIK 1...

BURSA’NIN MEDENİYETLER İLÇESİ İZNİK’TE, ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ TARİHİ SU KEMERİ, BAKIMSIZLIK VE İLGİSİZLİK NEDENİYLE YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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