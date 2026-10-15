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İznik'te taşan su evde mahsur bıraktı, itfaiye ve jandarma kurtardı

İznik'te taşan su nedeniyle evlerinde mahsur kalan üç kişi, Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İznik'te taşan su evde mahsur bıraktı, itfaiye ve jandarma kurtardı

İznik'te kurtarma operasyonu:

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen taşkında, su seviyesinin yükselmesi sonucu Çakırca Mahallesi'ndeki bazı evler su altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları sonrasında il genelinde tedbirleri artırdı ve çalışmalar Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütüldü.

su baskınına hızlı müdahale:

İhbar üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, taşkın nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgeye Orhaniye istikametinden giriş yaptı. Bölgede yapılan ilk müdahalede, biri yaşlı, ikisi genç olmak üzere 3 vatandaş mahsur halinde bulundu. Ekiplerden biri ilk müdahaleyle güvenli alana çıkarılırken, yükselen sular nedeniyle yerinden ayrılamayan diğer iki kişi sedye yardımıyla tahliye edildi.

tahliye ve sağlık kontrolleri:

Kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi ve operasyon başarıyla sonuçlandı. Baskından kurtarılan F.A (83), H.K (57) ve İ.K. (60) isimli şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi. Büyükşehir ekiplerinin olumsuz hava şartlarına karşı sahadaki teyakkuz durumu ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, Meteoroloji uyarılarına dikkati sürdürülmesi ve riskli bölgelerden uzak durulması çağrısını yinelerken, belediye ekipleri kritik noktalarda konuşlanmaya devam ediyor. Operasyon, kurumlar arası koordinasyonun sahadaki etkisini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

ÇAKIRCADA MAHSUR KALAN ÜÇ KİŞİ KURTARILDI

ÇAKIRCADA MAHSUR KALAN ÜÇ KİŞİ KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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