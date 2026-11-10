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Tekirdağ’da b-reçete uygulamalarında birlik ve denetimlere odaklı toplantı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki toplantıda B-Reçete uygulamalarının sahadaki etkinliği, denetim standartları ve dijital entegrasyon ele alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ’da b-reçete uygulamalarında birlik ve denetimlere odaklı toplantı

Tekirdağ’da b-reçete uygulamalarında birlik ve denetimlere odaklı toplantı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı ve gündemde B-Reçete sisteminin sahadaki uygulamalarının iyileştirilmesi yer aldı.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, B-Reçete sisteminin uygulanma süreçleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Bitki koruma ürünlerine ilişkin denetim aşamaları tek tek tartışılırken, denetimlerin sahada eşgüdümlü ve tutarlı yürütülmesine yönelik yöntemler değerlendirildi. Ayrıca, dijital sistem entegrasyonunun yaygınlaştırılması ve kayıt takibinin hızlandırılması gibi konulara vurgu yapıldı.

hedeflenen sonuçlar ve uygulama adımları:

Görüşmelerde, il genelinde yapılacak saha denetimlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve koordinasyonun güçlendirilmesi öncelik olarak belirlendi. İlçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmaların ortak standartlara uygun hale getirilmesi, teknik personelin uygulama ve raporlama süreçlerinde aynı referansları kullanması hedefleniyor. Toplantının, B-Reçete sisteminin sahadaki etkinliğini artırması ve bitki koruma ürünlerine yönelik denetimlerde koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ’DA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DENETİMLERİN DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ VE...

TEKİRDAĞ’DA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK DENETİMLERİN DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ VE B-REÇETE SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA BİRLİK SAĞLANMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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