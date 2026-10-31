Jandarma JASAT sahte jandarcıları ziynet eşyalarıyla suçüstü yakaladı

JASAT'ın suçüstü operasyonu:

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içinde Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşlı vatandaşları hedef alan nitelikli dolandırıcılık şebekesini çökertti. Şüpheliler, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtarak mağdurları telefonla aradı ve güvenlerini kötüye kullanarak ziynet eşyalarını teslim etmelerini sağladı.

Olaylar sonucu hedeflenen kişilerin toplamda yaklaşık 4.400.000 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Jandarma Dedektifleri ( JASAT ) ile ilçe jandarma komutanlıklarının ortak yürüttüğü çalışma, zanlıların baskı ve yanıltma yöntemlerini ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

faaliyet bölgeleri ve kullanılan yöntemler:

Soruşturma kapsamına giren vakalarda şüpheliler, mağdurlara "ilçenizde hırsızlık ve cinayet oldu, kimliğiniz olay yerinde bulundu" gibi senaryolar anlatarak korku ve panik yarattı. Ardından, vatandaşların zarar görmemesi için eve jandarma personeli gönderecekleri vaadiyle ziynet eşyalarını teslim almaya çalıştılar. Bu yöntemle yaşlı ve savunmasız kişilerin güvenini sarsarak maddi kayba yol açtıkları belirlendi.

operasyon, yakalama ve sonuçları:

Çal, Çardak ve Buldan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 7 şüpheli mağdurlardan aldıkları ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı. Ekipler, zanlıların kaçmasına fırsat vermeden ele geçirdikleri eşyalar ve nakit parayı toparladı. Ele geçirilenler eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli makamlara çıkarıldı. Yetkililer, benzer dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşıldığında arayan kişilere itibar edilmemesini ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesini önemle vurguladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulukla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi ve vatandaşlara uyanık olmaları çağrısında bulundu.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, YAŞLI VATANDAŞLARI TELEFONLA ARAYARAK KENDİLERİNİ KAMU PERSONELİ OLARAK TANITIP YAKLAŞIK 4.400.000 TL DOLANDIRAN 7 ŞÜPHELİYİ, ELE GEÇİRDİKLERİ ZİYNET EŞYALARIYLA BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALADI.