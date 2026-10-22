Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

jandarma, okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim başlattı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde yürüttüğü denetimlerde binlerce kişi ile araç ve servisleri kontrol ederek güvenliği artırdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

jandarma, okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim başlattı

jandarma okul çevrelerinde yoğun denetim gerçekleştirdi:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde kapsamlı denetimler yaptı. Uygulamalar özellikle okul ve öğrenci güzergâhları ile yurt çevrelerinde yoğunlaştırıldı.

uygulamanın sahadaki kapsamı:

Ekipler, çalışma kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresinde kontrol gerçekleştirdi. Denetimler, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların tespiti ve bölge devriyesinin güçlendirilmesi amacıyla planlı olarak yürütüldü.

kişiler ve araçlarla ilgili kontroller:

Uygulamalarda toplam 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. Jandarma, mevzuat çerçevesinde eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda jandarmaya bilgi vermelerini istedi. Bu uygulamalarla öğrenci güvenliğinin artırılması ve okullar çevresindeki asayişin sağlanması hedefleniyor.

KARAMAN’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK OKUL...

KARAMAN’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı
images

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü
images

Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü
images

Şarköy Gölcük Mahallesi'nde trafik kazası: sürücü yaşamını yitirdi, üç yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi