jandarma, okul ve yurt çevrelerinde sıkı denetim başlattı

jandarma okul çevrelerinde yoğun denetim gerçekleştirdi:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde kapsamlı denetimler yaptı. Uygulamalar özellikle okul ve öğrenci güzergâhları ile yurt çevrelerinde yoğunlaştırıldı.

uygulamanın sahadaki kapsamı:

Ekipler, çalışma kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresinde kontrol gerçekleştirdi. Denetimler, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların tespiti ve bölge devriyesinin güçlendirilmesi amacıyla planlı olarak yürütüldü.

kişiler ve araçlarla ilgili kontroller:

Uygulamalarda toplam 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. Jandarma, mevzuat çerçevesinde eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda jandarmaya bilgi vermelerini istedi. Bu uygulamalarla öğrenci güvenliğinin artırılması ve okullar çevresindeki asayişin sağlanması hedefleniyor.

KARAMAN’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.