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Jandarma operasyonlarında Diyarbakır'da 87 aranan şahıs yakalandı

JASAT koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası bulunan 87 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma operasyonlarında Diyarbakır'da 87 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, suçların önlenmesi ve hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarının müşterek planladığı operasyonlar icra edildi.

Yakalananların suçları ve adli süreç

Operasyonlarda toplam 87 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından arananların bulunduğu belirtildi. Haklarında 2 yıl altı ila 20 yıl arasında hapis cezası öngörülen bu şüpheliler, yakalanmalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Valilik açıklamasında, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik soruşturmaların ve arama-tutuklama süreçlerinin jandarma birimlerince kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

DİYARBAKIR&#039;DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 87 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

DİYARBAKIR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 87 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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