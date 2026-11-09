Jandarma operasyonunda Karaköprü'de aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranan şahıslar takibe alındı. Yapılan tespit ve operasyon neticesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.

yakalanma ve gözaltı süreci:

Şüpheli, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, adli makamlara sevk edildi ve sevk edildiği mercilerce tutuklandı.

jandarmanın çalışması ve hedefi:

Jandarma birimleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda yürütülen operasyonlar, aranan hükümlülerin tespit edilmesi ve adli süreçlere intikal ettirilmesine odaklanıyor.

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI