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Jandarma operasyonunda Karaköprü'de aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Karaköprü’de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı, tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma operasyonunda Karaköprü'de aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranan şahıslar takibe alındı. Yapılan tespit ve operasyon neticesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.

yakalanma ve gözaltı süreci:

Şüpheli, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, adli makamlara sevk edildi ve sevk edildiği mercilerce tutuklandı.

jandarmanın çalışması ve hedefi:

Jandarma birimleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda yürütülen operasyonlar, aranan hükümlülerin tespit edilmesi ve adli süreçlere intikal ettirilmesine odaklanıyor.

ŞANLIURFA&#039;DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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