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Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karamürsel'deki operasyonda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Karamürsel'de tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Ele geçirilen malzemeler:

Adreste yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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