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Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Bolu jandarmasının 12 Ekim'de düzenlediği operasyonda, ellerinde satmaya çalıştıkları 45 adet Roma ve Bizans bronz sikkeyle iki şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi belirledi.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, ekipler tespit sonrası adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 12 Ekim tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında zanlılar suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen materyaller:

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet bronz sikke ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikkelere ve cep telefonlarına el konulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT 45 ADET BRONZ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT 45 ADET BRONZ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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