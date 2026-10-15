Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi belirledi.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, ekipler tespit sonrası adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 12 Ekim tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında zanlılar suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen materyaller:

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet bronz sikke ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikkelere ve cep telefonlarına el konulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT 45 ADET BRONZ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.