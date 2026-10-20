Jandarmadan Çaycuma'da trafik ve çevre güvenliği denetimi

jandarma kontrollerini sürdürüyor:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol kontrollerini düzenli olarak sürdürüyor. Nebioğlu-Kozcağız güzergâhında görev yapan trafik timleri, sürücü belgeleri, araç evrakları ve hız ihlallerine ilişkin denetimler gerçekleştiriyor; amaç, trafik akışını güvenli ve düzenli tutmak.

dere yatakları ve taşkın riski:

Ekipler sadece yol kontrolleriyle sınırlı kalmayıp Nebioğlu bölgesindeki dere yataklarını da inceleyerek olası taşkın risklerini değerlendiriyor. Yapılan yerinde kontrollerde dere yataklarının durumu gözlemleniyor ve olumsuzluk olması hâlinde gerekli tedbirlerin alınması için notlar tutuluyor.

yola çıkabilecek hayvanlar ve trafik güvenliği:

Güzergâhta yola çıkabilecek hayvanların oluşturabileceği tehlikeler de ekiplerin denetim kapsamında bulunduğu unsurlar arasında yer alıyor. Jandarma, bu tür risklerin sürücüler için oluşturduğu tehlikeyi azaltmak üzere hem gözlem hem de uyarı faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yetkililer, jandarma ekiplerinin trafik güvenliği ve çevresel risklere yönelik kontrollerinin sorumluluk bölgelerinde aralıksız devam ettiğini belirtti.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YOL KONTROLLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.