Kış öncesi mezar seferberliği: Erzurum’da 500 yer şimdiden hazırlanıyor

kış öncesi hazırlık çalışmaları:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında zeminin donması nedeniyle defin işlemlerinde aksama yaşanmaması amacıyla mezarlıklarda yoğun bir hazırlık yürütüyor. Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda başlatılan çalışmalarda, soğuklar etkisini artırmadan önce yüzlerce mezar yeri kazılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum’da kış sıcaklıkları sıkça eksi 25–30 derecelere, zaman zaman daha da düşük seviyelere iniyor. Toprağın sertleşmesi sebebiyle kazma işlemleri zorlaştığından, ekipler sonbahar döneminde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Hazırlıkların hedefi, karlı ve dondurucu havalarda defin hizmetlerinin aksamamasını sağlamak.

saha uygulamaları ve teknik donanım:

Çalışmalarda büyük iş makinelerinin yanında kazma, kürek ve kompresör gibi araçlar da kullanılıyor. Bu ekipman kombinasyonu, sertleşmiş zeminde daha etkin ve hızlı kazı yapılmasına olanak veriyor. Belediye yetkilileri, kış boyunca kullanılmak üzere toplam 500 yeni mezarın kazılmasının planlandığını belirtiyor.

Mezarlarda standart ölçüler korunuyor; mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre olarak uygulanıyor. Ekiplerden Serhat Çinici, şu ana kadar yaklaşık 200 mezarın hazırlandığını ve toplamda 500 mezar hedeflediklerini ifade etti: "Toplam 500 tane kazacağız. Erzurum’un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz."

yerel görüşler: kışın zorluğu ve hazırlığın gerekliliği:

Vatandaşlar ve saha çalışanları, Erzurum'un "kış memleketi" olduğunu vurgulayarak önceden yapılan hazırlıkların önemine dikkat çekiyor. Abdulbasit Yayla, kentin dondurucu soğuklarını anlatarak çalışmanın gerekliliğini özetledi: "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200’e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. En az 500’e yakın mezar hazırlamamız gerekiyor."

Yetkililer, bu tür hazırlıkların yalnızca defin işlemlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, kış koşullarında görev yapan ekiplerin güvenli ve etkin çalışmasını da sağladığını belirtiyor. Planlanan kazı çalışmaları tamamlandığında, kış boyunca mezarlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği korunmuş olacak.

Erzurum'da dondurucu soğuklara karşı 500 mezarlık hazırlık