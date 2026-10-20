Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,7041 +0,21%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.597,67 -0,50%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,55 +0,91%
--°

Büyükçekmece'de riskli iki blok yıkıldı, dönüşüm için adım atıldı

Büyükçekmece'de 1980 ve 1985 yapımı iki blok ile 21 bağımsız bölüm belediye-vatandaş-müteahhit işbirliğiyle yıkıldı; yerine 30 bağımsız bölüm planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Büyükçekmece'de riskli iki blok yıkıldı, dönüşüm için adım atıldı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşümde yeni etap başlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki deprem ve güvenlik risklerini azaltma hedefiyle 19 Mayıs Mahallesi Çiçek Sokak'ta yer alan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Söz konusu alanda 1980 ve 1985 yıllarında inşa edilmiş 2 blok ve toplam 21 bağımsız bölüm bulunuyordu. Yıkım, belediye ekiplerinin denetiminde; kat malikleri, belediye ve müteahhit iş birliğiyle düzenlendi.

yıkım süreci ve belediye açıklaması:

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, alandaki tespitlerin ardından bölgenin 'Riskli Yapı' statüsüne alındığını ve ardından kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Çebi, sürecin ortak karar ve iş birliği ile ilerlediğini vurgulayarak yerinde yapılan incelemeleri aktardı. Belediye yetkilileri yıkım sırasında güvenlik ve çevre tedbirlerinin uygulandığını söyledi.

yeniden yapılaşma planı ve destekler:

Yıkımın ardından bölge için planlanan projede kapalı otopark ve yeşil alanlar yer alacak; toplam 30 bağımsız bölüm hedefleniyor. Proje, devletin sağlayacağı 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanacak şekilde tasarlandı. Çebi, tüm kat maliklerine bölgenin hayırlı olmasını dileyerek riskli binalarda oturan vatandaşlara kentsel dönüşüm süreçlerini ertelememeleri tavsiyesini yineledi.

Belediye, ayrıca bu ve benzeri uygulamalarla ilçede daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı sürdürdüğünü; önümüzdeki dönemde benzer alanlarda da dönüşüm çalışmaları yapılacağını duyurdu.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 19 MAYIS MAHALLESİ’NDE 1980 VE 1985 YILLARINDA İNŞA EDİLEN 2 BLOK VE 21 BAĞIMSIZ...

BÜYÜKÇEKMECE’DE 19 MAYIS MAHALLESİ’NDE 1980 VE 1985 YILLARINDA İNŞA EDİLEN 2 BLOK VE 21 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN RİSKLİ YAPILARIN YIKIMI YAPILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik
images

Giresun'da pelvik böbrek eşliğinde radikal sistektomi gerçekleştirildi: Türkiye'...
images

Değirmendere viyadüğü yükseliyor, proje silueti belirginleşti
images

Bursa'da NEV Esentepe'nin ödeme krizi çalışanların tepkisini büyüttü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik

Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi

Girişimci doktora öğrencisinin voleybol yapay zekâsı 1,35 milyon TL destek kazandı

İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde yasak teyp ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi