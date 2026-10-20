Büyükçekmece'de riskli iki blok yıkıldı, dönüşüm için adım atıldı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşümde yeni etap başlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki deprem ve güvenlik risklerini azaltma hedefiyle 19 Mayıs Mahallesi Çiçek Sokak'ta yer alan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Söz konusu alanda 1980 ve 1985 yıllarında inşa edilmiş 2 blok ve toplam 21 bağımsız bölüm bulunuyordu. Yıkım, belediye ekiplerinin denetiminde; kat malikleri, belediye ve müteahhit iş birliğiyle düzenlendi.

yıkım süreci ve belediye açıklaması:

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, alandaki tespitlerin ardından bölgenin 'Riskli Yapı' statüsüne alındığını ve ardından kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Çebi, sürecin ortak karar ve iş birliği ile ilerlediğini vurgulayarak yerinde yapılan incelemeleri aktardı. Belediye yetkilileri yıkım sırasında güvenlik ve çevre tedbirlerinin uygulandığını söyledi.

yeniden yapılaşma planı ve destekler:

Yıkımın ardından bölge için planlanan projede kapalı otopark ve yeşil alanlar yer alacak; toplam 30 bağımsız bölüm hedefleniyor. Proje, devletin sağlayacağı 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanacak şekilde tasarlandı. Çebi, tüm kat maliklerine bölgenin hayırlı olmasını dileyerek riskli binalarda oturan vatandaşlara kentsel dönüşüm süreçlerini ertelememeleri tavsiyesini yineledi.

Belediye, ayrıca bu ve benzeri uygulamalarla ilçede daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı sürdürdüğünü; önümüzdeki dönemde benzer alanlarda da dönüşüm çalışmaları yapılacağını duyurdu.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 19 MAYIS MAHALLESİ’NDE 1980 VE 1985 YILLARINDA İNŞA EDİLEN 2 BLOK VE 21 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN RİSKLİ YAPILARIN YIKIMI YAPILDI.