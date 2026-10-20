Milas belediyesinde sahte ihale evraklarına ilişkin geniş çaplı soruşturma

milas belediyesine yönelik operasyonun kapsamı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde Milas Belediyesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Muğla merkezli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi; Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu bu iller arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında haklarında işlemler yapılanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da bulunuyor. Toplamda 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma, örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını kapsıyor.

incelenen sahte evrakların ayrıntıları:

Yürütülen incelemelerde, sahte olduğu iddia edilen ihale evraklarıyla belediyeye başvuran şirketlere iş deneyim belgeleri düzenlendiği tespit edildi. Dosyada, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakı ile başvuru yapıldığı ve belediye tarafından 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin onaylandığı kaydedildi.

Bilirkişinin incelemeleri, belgelerde sistematik tutarsızlıklar ve kopyalama izleri ortaya koydu. Başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olması, SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüşmesi dikkat çekti. Mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu, aynı isimlerin bulunduğu belgelerde imzaların farklılık gösterdiği bildirildi.

Ayrıca banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı, farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta hazırlandığı, geçici kabul tutanaklarında farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu kaydedildi. İnceleme raporunda isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde bulgular yer aldı.

mali büyüklük ve ihalelere etkisi:

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak belirlendi. Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde ise sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi.

KİK verilerine göre bu ihalelerin toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, elde edilen bulguların derinleştirilmesi ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek işlemler yapılabileceği öğrenildi. Yetkili mercilerin yürüttüğü titiz inceleme ve bilirkişi raporları, iddiaların niteliğini ve kapsamını ortaya koymayı amaçlıyor.

BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME YAPILDI