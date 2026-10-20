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Erzurum’da toprak donmadan hazırlık: yüzlerce mezar kışa kazıldı

Erzurum Büyükşehir ekipleri, toprağın donmasından önce Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yüzlerce mezar hazırladı; kış için 500 mezar planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’da toprak donmadan hazırlık: yüzlerce mezar kışa kazıldı

Erzurum'da mezarlıklarda kış öncesi yoğun hazırlık

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, toprağın kış aylarında sertleşmesi ve defin işlemlerinde zorluk yaşanmaması için sonbahar döneminde çalışma tempo­sını artırdı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da hava sıcaklıkları kışın eksi 25-30, zaman zaman ise eksi 35 derece ve altına düşüyor; bu nedenle mezar kazma işlemlerinin aksamasını önlemek amacıyla yüzlerce mezar önceden hazırlandı.

Çalışma yapılan alanlar ve yöntemler:

Hazırlık çalışmaları özellikle Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda yoğunlaştırıldı. Ekipler iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresör gibi el aletlerinden de yararlanıyor. Kış boyunca kullanılmak üzere toplam 500 yeni mezar kazılması planlanırken, şu ana kadar yaklaşık 200 mezar hazırlandı.

Ölçüler ve hedefler:

Mezarların ölçüleri standartlara göre belirleniyor; uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre olarak uygulanıyor. Kış gelmeden kazılan mezarlar sayesinde kar ve dondurucu hava koşullarında defin işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.

Çalışmaları yürüten ekiplerden Serhat Çinici, "Toplam 500 tane kazacağız. Erzurum’un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre" dedi.

Vatandaşlardan Abdulbasit Yayla ise kentteki dondurucu soğuklara dikkat çekerek, "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200’e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Tabii ki gideceğimiz yer burası. Bundan kaçış yok. Erzurum zaten en soğuk memleketlerden biri. Şu anda kış hazırlığı yapıyoruz. Geleceğimiz yer burası. Şu an 200 tane hazırladık. Allah izin verirse hazırlıklarımız devam edecek. En az 500’e yakın mezar hazırlamamız gerekiyor. Burada iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ve tek kişilik mezarlar var. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Burası kış memleketi. Kar, tipi, boran oluyor. İleride sıkıntı çekmemek için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Şu anda işe başlamışız. Tabii ki gerçek evimiz burası, gerçek yerimiz burası. Allah bizi iyi etsin. Mal, mülk hepsi burası için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERZURUM’DA KIŞ AYLARINDA TOPRAĞIN DONMASI NEDENİYLE DEFİN İŞLEMLERİNDE SORUN YAŞANMAMASI MEZARLAR...

ERZURUM’DA KIŞ AYLARINDA TOPRAĞIN DONMASI NEDENİYLE DEFİN İŞLEMLERİNDE SORUN YAŞANMAMASI MEZARLAR ŞİMDİDEN KAZILMAYA BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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