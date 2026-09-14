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Jandarmadan okulların ilk gününde kapsamlı servis denetimi

İstanbul Arnavutköy Tayakadın'da jandarma, 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde servisleri denetleyip öğrenciler için güvenli koridor oluşturdu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan okulların ilk gününde kapsamlı servis denetimi

İlçe genelinde erken saat uygulaması:

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının açıldığı ilk günde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde geniş kapsamlı denetim yaptı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren servis araçlarını tek tek durdurarak mevzuata uygunluk açısından inceledi ve okul çevresinde trafik önlemleri aldı.

Denetimde öne çıkan kontrol noktaları:

Uygulamada öncelikli olarak lastiklerin durumu, araç içindeki güvenlik ekipmanları ile servislerin camlarındaki yazı ve tabelaların ölçüleri kontrol edildi. Jandarma, servislerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını tespit etmek için ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi.

Denetimlerin hedefi, araçların teknik güvenliğini sağlamak kadar öğrenci giriş-çıkışlarında riskleri azaltmaktı. Bu kapsamda okul çevresinde oluşturulan güvenli koridor ile öğrenciler, araç trafiğinden etkilenmeden okul kapılarına yönlendirildi.

Servis şoförlerinin değerlendirmesi:

Denetime katılan servis şoförlerinden Medeni Şahin, 'Aşağı yukarı 2008’den bu yana bu işi yapıyoruz. Devletin yaptığı denetimler iyidir. Çocuklar da jandarmayı gördüğü zaman kendilerini toparlıyor. Ayda bir veya iki haftada bir böyle kontrollerin yapılması iyidir' şeklinde konuştu.

Zeki Yumakoğlu ise sorumluluk bilincine vurgu yaparak, 'Ben de bu çocuklarla beraber heyecanlıyım. Ne taşıdığımızı, ailelerin, annelerin, babaların bize ne emanet ettiğini gayet iyi biliyoruz. Devletin yaptığı denetimleri de yerinde buluyoruz' ifadelerini kullandı ve meslektaşlarına dikkatli sürüş uyarısında bulundu.

Yetkililer, ilk gün uygulamalarının hem servis araçlarının kurallara uygunluğunu teyit etmek hem de okul çevresi güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.

İSTANBUL&#039;DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...

İSTANBUL'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI. ARNAVUTKÖY TAYAKADIN MAHALLESİ'NDE JANDARMA EKİPLERİ, TAYAKADIN İLK VE ORTAOKULU ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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