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Jandarmadan traktör sürücülerine yol güvenliği uyarısı

Bilecik jandarması, Beyce ve Taşçılar köylerinde traktör sürücülerini trafik kazalarını önleyici tedbirler hakkında bilgilendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan traktör sürücülerine yol güvenliği uyarısı

Bilecik’te bilgilendirme çalışması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1’inci Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından Beyce ve Taşçılar köylerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, traktörlerle meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri anlattı.

uygulanan tedbirler:

Sürücülere üçgen reflektör ve ROPS demiri kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi ve güvenlik ekipmanlarının önemi vurgulandı.

jandarmanın uyarıları:

Jandarma ekipleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde traktör sürücülerinin trafik güvenliğine daha fazla dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BİLECİK&#039;TE JANDARMADAN TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARI

BİLECİK'TE JANDARMADAN TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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