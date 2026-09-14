Jandarmadan traktör sürücülerine yol güvenliği uyarısı

Bilecik’te bilgilendirme çalışması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1’inci Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından Beyce ve Taşçılar köylerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, traktörlerle meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri anlattı.

uygulanan tedbirler:

Sürücülere üçgen reflektör ve ROPS demiri kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi ve güvenlik ekipmanlarının önemi vurgulandı.

jandarmanın uyarıları:

Jandarma ekipleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde traktör sürücülerinin trafik güvenliğine daha fazla dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BİLECİK'TE JANDARMADAN TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARI