faaliyetin kapsamı:
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, zeytin hasadı yapan vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışma sırasında kadına karşı şiddetle mücadele konuları ele alındı, KADES uygulamasının kullanımı anlatıldı ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
toplum destekli kolluk çalışmaları:
Ekiplerin toplum destekli kolluk faaliyetlerine ağırlık verdiği belirtilirken, benzer bilgilendirme çalışmalarının sahada düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.
KİLİS’TE ZEYTİN HASADI YAPAN VATANDAŞLARA KADES BİLGİLENDİRMESİ
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