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Jandarmanın müdahalesiyle üst geçitteki genç son anda kurtarıldı

Karaman'da kız arkadaşına yönelik tartışma sonrası üst geçide çıkarak intihara kalkışan genç, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın müdahalesiyle üst geçitteki genç son anda kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde Karaman-Mersin kara yolu üzerindeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışan bir genç üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu; olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kara yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı üst geçidin altına atlama yatağı açtı ve çevre güvenliği sağlandı.

müdahale ve kurtarma:

Ekipler, genci ikna etmek için yaklaşık yarım saat boyunca çaba gösterdi. Bu süreçte yetkililer sakinleştirme ve iletişim yöntemleri uyguladı. Gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan jandarma ekipleri müdahalede bulunarak kişiyi yakalayarak güvenli bir şekilde indirdi.

Kurtarılan genç, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, ihbar, müdahale ve kurtarma sürecine ilişkin kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarını incelemeye devam ediyor.

KARAMAN’DA KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN VE ÜST GEÇİDE ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ...

KARAMAN’DA KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN VE ÜST GEÇİDE ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ, JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SON ANDA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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