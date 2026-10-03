Jandarmanın takibi İstanbul-Erbaa hattında 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelilerin araç ve ikametlerinde inceleme gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Aramalarda 1 kilo 780 gram skunk ile birlikte iki fişek hâlinde sarılı skunk ele geçirildi. Olay yerinde ayrıca 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi, 3 paket sigara sarma kâğıdı ve çeşitli miktarlarda vakum poşeti ile kilitli poşet bulundu.

şüphelilerin işlemleri ve yasal süreç:

Gözaltına alınan E.A. ve E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre operasyon, İstanbul'dan Erbaa'ya yapılacak sevkiyatın önlenmesine yönelik yürütülen takip ve arama faaliyetleri sonucunda başarıyla tamamlandı.

ELE GEÇİRİLENLER