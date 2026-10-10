Jandarmaya ceza infaz koruma hizmetlerinde yetkinlik odaklı eğitim verildi

Eğitimin kapsamı:

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla 48 kursiyere yönelik Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu gerçekleştirildi.

Kurs çerçevesinde katılımcılara, ceza infaz koruma hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Eğitimler, görev sırasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin mesleki yetkinlikleri artırmaya ve personelin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlamaya odaklandı.

Beklenen kazanımlar:

Programın hedefleri arasında hizmet kalitesinin yükseltilmesi, personel güvenliğinin güçlendirilmesi ve mesleki yeterliliğin artırılması yer aldı. Eğitimlerin, kursiyerlerin sahadaki uygulamalarda daha bilinçli ve koordineli hareket etmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

İş birliği ve uygulama:

Bu eğitimler, jandarma ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi ve ceza infaz koruma hizmetlerinde standardizasyonu desteklemeyi amaçlıyor. Edinilen yetkinliklerin sahada uygulanmasıyla hizmet süreçlerinde verimlilik artışı hedefleniyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMALARA CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN KATILIMIYLA CEZA İNFAZ KORUMA HİZMETLERİ KURSU VERİLDİ.