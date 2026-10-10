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Kernek külliyesi öğrencileri hedefe hazırlanıyor: 200 kişilik sınav destek programı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Kernek külliyesi'nde 200 öğrenciye ders, etüt ve düzenli deneme sınavlarıyla üniversite hazırlık desteği sağlanıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kernek külliyesi öğrencileri hedefe hazırlanıyor: 200 kişilik sınav destek programı

programın amacı ve iş birliği:

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde yürütülen hazırlık programı, gençlere üniversite sınavına eksiksiz hazırlanma imkanı sunuyor. Program kapsamında toplam 200 öğrenci ders, etüt, soru çözümü ve deneme sınavlarıyla destekleniyor.

deneme sınavları ve şube dağılımı:

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdulbaki Akın tarafından aktarıldığı üzere bu yıl eğitimler 8 şube halinde veriliyor: 4 eşit ağırlık, 3 sayısal ve 1 TYT şubesi. Öğrenciler her 15 günde bir deneme sınavına giriyor; yıl boyunca toplam 41 deneme uygulanıyor (23 TYT ve 18 AYT).

Akın, geçen yılki yerleştirme sonuçlarına dikkat çekerek 'Geçen yıl öğrencilerden yaklaşık 50 öğrencimiz tıp, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerini kazandı. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde gençlerimize sağlanan desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyorum' dedi.

öğretmen ve öğrencilerin değerlendirmeleri:

Matematik öğretmeni Numan Çelebi, öğrencilerin dershane ortamında disiplinli bir çalışma sürdürdüğünü belirterek belediyenin sağladığı imkânların başarıya katkı sunduğunu ve bu yıl daha iyi sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Kurs öğrencilerinden Zehra Göyüş yazılım mühendisliği hedefiyle kursun kendisine önemli katkı sağladığını belirtirken, Efe Gürden ve Sena Kaçmaz öğretmenlerin ilgisinden ve sunulan eğitim imkanlarından memnuniyet duyduklarını söyleyerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Proje, hem sınav hazırlığında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hem de bölgedeki gençlerin yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi bu desteklerle öğrencilerin daha donanımlı bir şekilde üniversite sınavına hazırlanmasına katkı sunmaya devam ediyor.

KERNEK KÜLLİYESİ’NDE 200 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

KERNEK KÜLLİYESİ’NDE 200 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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