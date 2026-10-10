Gaziantep Kolej Vakfı 63 yıldır ortak eser olarak ışık tutuyor

Gaziantep Kolej Vakfı 63. yılını kutluyor

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, 1963'te Merhum Cemil Alevli ve bir grup eğitim gönüllüsünün başlattığı çalışmayla bugün 63 yıllık bir geçmişe ulaştı. Kentin, hayırseverlerin ve eğitim çevrelerinin ortak desteğiyle şekillenen GKV, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilimsel ve çağdaş eğitim anlayışını koruyarak faaliyet gösteriyor.

kuruluş ve aile mirası:

GKV'nin temelleri, bölgeye kazandırdığı yabancı dil ağırlıklı ilk özel okul projesiyle atıldı. Kurucu Cemil Alevli'nin vefatının ardından bayrağı devralan kızı Nüket Ersoy, Vakfın Yönetim ve Mütevelli Kurulu Başkanlığı görevini uzun yıllar kararlılıkla sürdürdü. Kurumun kurumsallaşmasında eşi Celal Ersoy'un da erken dönemlerden itibaren üstlendiği kritik roller bulunuyor. Bu aile temelli yürüyüş, GKV'nin bugün Gazianteplilerin ortak eseri olarak anılmasında belirleyici oldu.

bireysel yetenek takibi ve eğitim anlayışı:

GKV Özel Okulları, öğrencileri tek tip bir kalıba sokmak yerine her bireyin güçlü yönlerini erken dönemde tespit etmeye odaklanıyor. Anaokulundan itibaren uygulanan Yetenek ve İlgi Analizleri, miniklerin kültür, sanat, spor ve bilim alanlarındaki yönelimlerini belirliyor. İlkokul ve ortaokul yıllarında sunulan zengin kulüp faaliyetleri; spor, müzik, tiyatro, görsel sanatlar ve robotik kodlama gibi alanlarda öğrencileri ilgi duydukları dallarda profesyonel yaklaşımla geliştiriyor.

Bu bütüncül yaklaşım, GKV'nin hem akademik başarıya hem de sosyal ve kültürel donanıma önem veren bir eğitim modeli olarak öne çıkmasını sağlıyor.

uluslararası açılım ve akademik başarı:

Bünyesindeki liseler arasında yer alan GKV Özel Cemil Alevli Anadolu Lisesi (CALS), akredite bir IB Dünya Okulu olarak öğrencilere küresel ölçekte tanınan bir diploma sunuyor. CALS mezunları, dünyaca tanınmış üniversitelerden kabul alma imkanı elde ederek eğitimlerini uluslararası platformda sürdürebiliyor.

Ayrıca GKV Özel Anadolu Lisesi ve GKV Özel Fen Lisesi, LGS ve YKS sonuçlarında elde ettikleri şampiyonluklar ve kitlesel başarılarla dikkat çekiyor. Kurumun akademik hedefi, ülkenin en seçkin üniversitelerine hazırlanan öğrenciler yetiştirmeye devam etmek olarak özetlenebilir.

sosyal ve kültürel başarılar:

GKV öğrencileri, akademik üstünlüğü sosyal gelişimle tamamlayarak sporda, sanatta ve bilimsel yarışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde dereceler kazanıyor. Sahnelerden kortlara, bilim olimpiyatlarından sergilere kadar pek çok alanda öne çıkan öğrenciler, kurumun geleceğin çok yönlü liderlerini yetiştirme hedefini pratiğe dönüştürüyor.

63 yıllık geçmişini güçlü geleneklere ve Gaziantep halkının ortak emeğine borçlu olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, geçmişten aldığı güçle eğitimde sürekliliği sağlama ve yeni kuşaklara ışık tutma misyonunu sürdürmeye devam ediyor.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI 63 YAŞINDA