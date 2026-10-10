Zihnin şampiyonu: 11 yaşindeki Ömer Selim Köksal MEMORIAD'da Türkiye ikincisi

Başarı ve yarışma detayları:

İhlas Koleji öğrencisi Ömer Selim Köksal, Dünya Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri Olimpiyatları Federasyonu (MEMORIAD) gözetiminde düzenlenen organizasyonda öne çıktı. Yüksek odaklanma ve zihinsel hız gerektiren Sesli Anzan ve Flash Anzan kategorilerinde yarışan Ömer, 11 Yaş Kategorisi’nde Türkiye birincisi oldu ve tüm yaş gruplarının yer aldığı Genel Klasman’da 7.104,68 puanla Türkiye 2.’si olarak yetişkin rakiplerini geride bıraktı.

Ömer Selim Köksal'ın sözleri:

Derecelerini değerlendiren Ömer Selim Köksal, odaklanma, hız ve disiplinli çalışmanın altını çizdi: "MEMORIAD çatısı altında Sesli Anzan ve Flash Anzan kategorilerinde yarışmak büyük bir heyecandı. Saniyelerle yarışılan bu etaplarda odaklanmayı korumak ve zihinsel işlem hızını en üst seviyeye çıkarmak ciddi bir hazırlık gerektiriyor. 11 yaş kategorisinde Türkiye 1.’si olmak ve farklı yaş gruplarından ulusal düzeyde katılımcıların yer aldığı Genel Klasman’da 7.104,68 puanla Türkiye 2.’liği elde etmek benim için çok kıymetli. Başarımın arkasında okulumda öğretmenlerimle yürüttüğümüz disiplinli antrenmanlar ve ailemin bitmeyen desteği yer alıyor. Bana inanan öğretmenlerime ve okul yönetimime yürekten teşekkür ederim."

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Ömer’in elde ettiği başarıyı kurumun eğitim anlayışıyla ilişkilendirerek değerlendirdi. Okur, Ömer’in uluslararası arenada Singapur’da elde ettiği dünya birinciliğinin ardından MEMORIAD Beyin Olimpiyatları’ndaki bu performansın sistemli çalışmanın somut bir neticesi olduğunu vurguladı ve öğrenciyi, onu yetiştiren öğretmenleri ile ailesini tebrik etti.

İHLAS KOLEJİ ÖĞRENCİSİ ÖMER SELİM KÖKSAL, 11 YAŞ KATEGORİSİ’NDE TÜRKİYE 1’İNCİSİ, TÜM YAŞ GRUPLARININ YER ALDIĞI GENEL KLASMAN’DA İSE TÜRKİYE 2’NCİSİ OLDU.