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JASAT 24 saatte Dereçine'deki gasp şüphelilerini yakaladı

Dereçine'de tarlada çalışırken yaralanan A.O.B.'nin 1 milyon lira gasp girişimiyle suçlanan üç şüpheli, JASAT tarafından 24 saatte yakalandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

JASAT 24 saatte Dereçine'deki gasp şüphelilerini yakaladı

Olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde tarlada çalışan A.O.B., aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen İ.Ö. ile Konya'dan geldiği belirtilen Ö.K. ve G.S. tarafından saldırıya uğradı. Üç şüphelinin, iddiaya göre A.O.B.'yi öldüresiye darbettikleri ve traktöründe bulunan yaklaşık 1 milyon lira'yı gasp etmeye çalıştıkları aktarıldı.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşacak şekilde ağır yaralanan A.O.B., olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kısa sürede şüphelileri ve olayda kullanıldığı tespit edilen aracı takip etti. Düzenlenen koordineli operasyonla İ.Ö., Ö.K. ve G.S. olaydan 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen üç şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla ilgili delillerin incelemeye alındığını bildirdi.

Dehşetin faillerini JASAT 24 saat gecmeden yakaladı

Dehşetin faillerini JASAT 24 saat gecmeden yakaladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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