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Bayraklı açıklarında kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarında kadın cesedi bulundu

Bayraklı açıklarında denizde hareketsiz halde bulunan, üzerinde kimlik olmayan yaklaşık 30 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayraklı açıklarında kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarında kadın cesedi bulundu

Bayraklı açıklarında denizde kadın cesedi bulundu

Bugün öğle saatlerinde Bayraklı açıklarında denizde hareketsiz halde bir kişi olduğu fark edildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahale ve tespitler:

Ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi, gerekli işlemler için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak şerit çekti. Cumhuriyet savcısı olay yerinde ve ceset üzerinde ilk incelemeleri yaptı; bulgular kayıt altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, adli tıp incelemelerinin sonuçlarına göre olayın kesin seyrinin ve kimliğinin tespit edileceğini belirtiyor.

Soruşturma kapsamında bölgedeki delillerin toplanması ve kayıt işlemleri devam ediyor; yetkililer kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİ SAHİLİNDE, 30 YAŞLARINDA BİR KADIN CESEDİ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ...

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİ SAHİLİNDE, 30 YAŞLARINDA BİR KADIN CESEDİ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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