Meram'da ikinci dönemde planlı dönüşüm ve kültürel miras odaklı atılım

Meram’da ikinci dönemde kapsamlı dönüşüm

Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram 93. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda ilçede yürütülen hizmetleri, yatırımları ve proje düzeyindeki gelişmeleri katılımcılara sundu. Başkan Kavuş, ikinci dönemlerinde imardan kentsel dönüşüme, altyapıdan dijitalleşmeye kadar geniş bir alanda somut adımlar atıldığını ve bu çalışmaların rakamlarla karşılık bulduğunu vurguladı.

imar ve kentsel dönüşümde atılan adımlar:

Kavuş, sunumuna imar ve dönüşüm çalışmalarından başlayarak, Meram’da imar planı yapılmamış alan kalmadığını belirtti. Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerin yanı sıra özel sektör katılımıyla hızlanan kentsel dönüşüme belediyenin altyapı desteği verdiği ifade edildi. 2024 yılından bu yana 7 bin 651 inşaat ruhsatı verildiği; bununla birlikte 24 bin 934 bağımsız bölüm ve 5 milyon 146 bin 474 metrekarelik yeni yapı alanı oluşturulduğu açıklandı.

İlçenin tarihi dokusunu koruyarak yenilemeyi hedefleyen projeler içinde öne çıkanlardan biri Şükran Kentsel Dönüşüm ve Suriçi Çarşısı Projesi oldu. Projenin 163 bin metrekarelik alanda yürütüldüğü, güncel maliyetinin 6 milyar liraye ulaştığı ve projenin bünyesinde 378 iş yeri, 311 ofis ve 800 araçlık otopark bulunduğu belirtildi. Tescilli Ada Etabı ile birinci ve ikinci etapların tamamlandığı; üçüncü etabın temelinin atıldığı ve arkeolojik park ile Larende Kapısı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

altyapı, ulaşım ve yeşil alan yatırımları:

Meram’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla son üç yılda 2 milyar 885 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yatırımlar kapsamında yeni cadde ve yol genişletme, asfalt çalışmaları ile ilçenin farklı noktalarında erişilebilirlik arttırıldı. Belediye yetkilileri, park ve bahçe yatırımlarıyla ilçenin yeşil dokusunun güçlendirildiğini; son üç yılda 26 yeni parkın hizmete alındığını, 7 parkın yenilendiğini ve 6 mahalle koruluğunun oluşturulduğunu ifade etti.

Başkan Kavuş sunumunda Meram’ın kamu yatırımları açısından da önemli bir evreye girdiğini vurguladı ve altyapı çalışmaları ile sokak düzenlemelerinin kent yaşamına etkilerini örneklerle anlattı.

tarihi kazılar ve sosyal belediyecilik uygulamaları:

Kültürel mirasın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen kazı çalışmalarına dair bilgiler de paylaşıldı. Suriçi, Larende Kapısı, Lystra Antik Kenti ve Karahöyük bölgelerinde sürmekte olan kazılarda Selçuklu ve Roma dönemlerine ait hamam, seramik fırını, atölye kalıntıları, mozaik döşemeler ile Bizans dönemine ait kilise kalıntıları gibi buluntuların gün yüzüne çıkarıldığı aktarıldı. Lystra ve Karahöyük’teki arkeolojik bulguların ilçenin tarih ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Sosyal belediyecilikte de örnek uygulamalar öne çıktı. Başkan Kavuş, Türkiye’ye örnek bir eğitim ve iş birliği modeli olarak tanımladığı DOSD Meram projesinin down sendromlu bireylerin hayatına dokunduğunu; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüldüğünü söyledi. Eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren Meram Gelişim Akademisi (MEGA) ile yılda yaklaşık 75 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.

Dijital dönüşüm projelerinin belediye hizmetlerinde etkin kullanımı sayesinde hem kaynak tasarrufu sağlandığı hem de hizmet kalitesinin yükseldiği kaydedildi. Ayrıca Meram Belediyesi iştiraki Pelitaş A.Ş. bünyesinde 10 marka ve 25 işletme ile gastronomi yatırımlarının sosyal ve ekonomik hayata katkı sağladığı ifade edildi.

Toplantı boyunca Meram’ın bugünü ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Mustafa Kavuş, kapanışta katılımcılarla ilçenin öncelikleri konusunda istişarelerde bulundu.

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuşun yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram Koordinatörleri Hasan Murat Güçlü ve Esma Çokmen, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, AK PARTİ MERAM 93. İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLEN HİZMET, YATIRIM VE PROJELERİ KAPSAMLI BİR SUNUMLA ANLATTI.