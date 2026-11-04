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Trabzonspor Freiburg sınavına hazırlanırken eksikler öne çıktı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın evinde Freiburg ile oynayacağı maça Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis idaresinde hazırlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor Freiburg sınavına hazırlanırken eksikler öne çıktı

Trabzonspor hazırlıkları tamamladı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın evinde Freiburg ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi son idmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanın akışı:

Bordo-mavililer ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı; ardından Freiburg maçına yönelik taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenmanda takım organizasyonu ve maç içi pozisyonlara ilişkin protokoller tekrarlandı.

Eksikler ve dinlendirilen oyuncular:

Bu idmana tedavileri süren Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak ve Ruslan Malinovski katılmadı. Ayrıca teknik ekip tarafından dinlendirilen Folcarelli de antrenmanda yer almadı.

UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA ALMAN EKİBİ FREİBURG İLE YARIN EVİNDE KARŞILAŞACAK...

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA ALMAN EKİBİ FREİBURG İLE YARIN EVİNDE KARŞILAŞACAK TRABZONSPOR, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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