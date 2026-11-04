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Yerköy'de operasyon: sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Yozgat Emniyeti'nin Yerköy'deki operasyonunda H.D. ve B.Ü.'nün araçlarında 47,3 g sentetik kannabinoid, 3,8 g metamfetamin ve 2 ruhsatsız silah bulundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yerköy'de operasyon: sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin durumu ve araçları takibe alındı, ardından arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 47,3 gram sentetik kannabinoid, 3,8 gram metamfetamin, bir pipe ve içime hazır sıvı sentetik kannabinoid dolu kova düzeneği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin otomobillerinde 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör ve 69 adet fişek ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında adı geçen şüpheliler H.D. ve B.Ü. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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