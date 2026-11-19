Kurutmayla üretime yeni değer katılıyor:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi’nde yoğun olarak yetişen Trabzon hurması, bölgedeki bir kurutma tesisi sayesinde dalından alındıktan sonra uzun ömürlü bir ürüne dönüştürülüyor. Hasat döneminde üreticilerden temin edilen meyveler tesise getiriliyor ve burada kurutma için hazırlanıyor.

İşlem aşamaları ve uygulama:

Hurmaların kabukları soyuluyor ve özel askı sistemlerine tek tek asılarak kurutma işlemi başlatılıyor. İşlem doğal kaynaklarla yürütülürken, ürünlerin raf ömrünün uzatılması ve yıl boyunca tüketilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Üretim kapasitesi ve ekonomik etkisi:

Tesisin yıllık kurutma kapasitesi 300 ton olarak belirtiliyor; Türkoğlu genelinde ise yaklaşık 2 bin ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştiriliyor. Kurutma ile tarladan toplanan hurmanın değerinin artırılması ve üreticilerin gelirine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hurma kurutma tesisi sorumlularından Cihat Gülsever konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bahçelerde dalından toplanan hurmalar kasalarla tesisimize gelip soyum işlemi sonrası askı aparatlarına asımları yapılıyor. Bir aylık olgunlaşma ve kurutma evresi sonrası yaş olarak toplanan ürünler doğal kaynaklar eşliğinde meydana geliyor. Bunlar ilk ürünler ve fiyatları ise yaş hurma 30 liradan kurutulmuş hurma ise 350-400 liradan değerlendiriliyor"

KAHRAMANMARAŞ’TA YOĞUN OLARAK YETİŞTİRİLEN TRABZON HURMASI, KURUTMA TESİSİYLE DALINDAN ALINARAK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR.