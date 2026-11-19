Olayın gelişimi:

Rize Pazar'dan Rize merkez istikametine giden 7 kişilik motosiklet grubunun yolculuğu sırasında, giriş kesiminde tehlikeli anlar yaşandı. İddiaya göre arkadan gelen bir tır sürücüsü şerit değiştirmek istedi; bu sırada motosikletlilerden biri selektör ve korna ile uyarıda bulundu. Ancak tır şeridine girmeye devam etti ve motosiklet sürücüsü fren yaparak olası bir kazayı önledi.

Yaşanan tartışma ve uyarının ardından tır sürücüsü aniden aracını motosikletlilerin yönüne kırdı. O anlara ilişkin görüntüler, olayın saniye saniye kaydedildiğini gösteriyor.

Motosikletlilerin ifadeleri:

Motosikletliler, araçlarının o sırada yaklaşık 95 kilometre hızla seyrettiğini belirtirken, selektör yapılmasına rağmen tırın şeridine girmeye devam ettiğini ve fren yaparak kazadan kurtulduklarını aktardı. Grup, yaşadıkları tehlikeyi yetkililere bildirmek üzere hemen harekete geçti.

Görüntüler ve inceleme:

Olay anına dair görüntüler bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bilgi almak ve olayın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Motosiklet sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve trafik polisleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Görüntülerdeki ani manevra ve uyarı süreci, trafikte iletişim ve şerit değişiminin risklerine dair dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Olayla ilgili resmi sonuçlar ve inceleme raporu, yetkililer tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında netleşecek.

RİZE'DE TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN KORNA İLE UYARILAN TIR SÜRÜCÜSÜ, ARACINI 7 KİŞİLİK MOTOSİKLET GRUBUNUN ÜZERİNE KIRDI