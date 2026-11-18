Jeffries'in adaylığı ve oylama sonucu:

New York temsilcisi Hakeem Jeffries 56 yaşında, Demokrat Parti içindeki gizli oylamada partisinin Temsilciler Meclisi başkan adayı oldu. Oylamada adaylığını destekleyenlerin sayısı 251, karşı çıkanların sayısı ise 11 olarak kaydedildi. Bu sonuçla Jeffries, ABD tarihinde bu görev için aday gösterilen ilk siyahi siyasetçi unvanını aldı.

Parti içi tartışmalar ve Jeffries'in açıklamaları:

Oylamanın ardından sosyal medya hesabından konuşan Jeffries, Demokratlara teşekkür ederek, "Birlikte cesur değişim sağlayacağız ve Amerikan halkının hayatında büyük bir fark oluşturacağız" dedi. Son dönemde İsrail politikaları ve Amerikan-İsrail ilişkilerini yakından izleyen lobi kuruluşlarıyla ilişkileri nedeniyle parti içinde eleştiriler almış olan Jeffries, The Atlantic dergisine verdiği röportajda bu eleştirilere değinerek Orta Doğu'da iki devletli çözüm ve köklü değişim çağrısında bulundu.

Takvim ve beklenen süreç:

Demokratların çoğunluğa sahip olması halinde, yeni Kongre 3 Ocak 2027'de göreve başlayacak ve yapılan tahminlere göre Jeffries, o tarihte yapılacak vekiller arası oylamada mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın yerine seçilmesi bekleniyor. Partinin iç desteğini sağlamlaştıran bu adaylık, Meclis içindeki dengeler ve Jeffries'in izlediği politika çizgisi üzerine yeni tartışmalar başlatacağa benziyor.

ABD’DEKİ ARA SEÇİMLERDE ZAFER KAZANAN DEMOKRAT PARTİ GRUBU İÇİNDE YAPILAN OYLAMADA 56 YAŞINDAKİ NEW YORK TEMSİLCİSİ HAKEEM JEFFRİES, 251’E KARŞI 11 OYLA DEMOKRAT PARTİ’NİN YENİ TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI ADAYI SEÇİLDİ. JEFFRİES, ÜLKE TARİHİNDE BU GÖREV İÇİN ADAY GÖSTERİLEN İLK SİYAHİ SİYASETÇİ OLDU.