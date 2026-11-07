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Kabalak köyündeki operasyonda 66,5 gram kokain ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda Kabalak köyünde araç ve ev aramasında toplam darasız 66,5 gram kokain ele geçirildi; E.Z. (53) tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kabalak köyündeki operasyonda 66,5 gram kokain ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Düzce’nin Kabalak köyünde yürütülen çalışmada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda şüpheli olarak takip edilen E.Z. (53) hakkında işlem başlatıldı.

arama ve ele geçirilen maddeler:

Ekiplerin önce şüphelinin kullanımında olan araçta yaptığı kontrolde 27,5 gram kokain tespit edildi. Ardından Kabalak köyündeki adresinde yapılan ev aramasında üç parça halinde 39 gram kokain bulundu. Böylece toplamda darasız 66,5 gram kokain ele geçirilmiş oldu.

yasal süreç ve tutuklama:

Ele geçirilen maddeler ve delillerin ardından E.Z. adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezaretinde sürüyor.

DÜZCE’NİN KABALAK KÖYÜNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTA VE ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA 66,5...

DÜZCE’NİN KABALAK KÖYÜNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTA VE ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA 66,5 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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