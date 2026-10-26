Kabalı'da çocuklar bilim ve teknolojiyi uygulayarak tanıdı

Sinop'un Kabalı köyünde bilimle buluşma

Sinop Üniversitesi tarafından, TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde projesi Kabalı köyünde düzenlendi. Etkinlik, öğrencilere bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak tanıtmayı hedefledi.

etkinliklerde neler yapıldı:

Öğrenciler robotik kodlama atölyelerinde temel programlama ve algoritma mantığını deneyimledi. Katılımcılar ayrıca güneş enerjisiyle çalışan araba yapımı gibi mühendislik odaklı uygulamalarda bulundu; proje kapsamında robotik, enerji ve çeşitli bilimsel atölyeler yer aldı.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar teoriyi deneyime dönüştürme fırsatı bulurken, küçük gruplar hâlinde yürütülen çalışmalarda iş birliği ve problem çözme becerileri de gelişti.

amaç ve gözlemler:

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye Üstün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilime karşı merakını canlandırdı ve keşfetme heyecanını artırdı. Etkinlik boyunca yapılan doğa yürüyüşlerinde çocuklar bilimsel gözlemler yaparak çevreyi tanıma fırsatı buldu; bu deneyimler, köy okullarına yönelik destek hedefleriyle örtüşen somut kazanımlar sağladı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN TÜBİTAK 4009 KÖY OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "KUZEYİN ÇOCUKLARI BİLİM KÖYÜNDE" PROJESİYLE ÇOCUKLAR, BİLİM VE TEKNOLOJİYİ UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE KEŞFETTİ.