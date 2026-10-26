Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kabalı'da çocuklar bilim ve teknolojiyi uygulayarak tanıdı

Sinop Üniversitesi'nin TÜBİTAK 4009 destekli Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde projesinde Kabalı köyü çocukları uygulamalı bilim atölyeleriyle tanıştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kabalı'da çocuklar bilim ve teknolojiyi uygulayarak tanıdı

Sinop'un Kabalı köyünde bilimle buluşma

Sinop Üniversitesi tarafından, TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde projesi Kabalı köyünde düzenlendi. Etkinlik, öğrencilere bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak tanıtmayı hedefledi.

etkinliklerde neler yapıldı:

Öğrenciler robotik kodlama atölyelerinde temel programlama ve algoritma mantığını deneyimledi. Katılımcılar ayrıca güneş enerjisiyle çalışan araba yapımı gibi mühendislik odaklı uygulamalarda bulundu; proje kapsamında robotik, enerji ve çeşitli bilimsel atölyeler yer aldı.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar teoriyi deneyime dönüştürme fırsatı bulurken, küçük gruplar hâlinde yürütülen çalışmalarda iş birliği ve problem çözme becerileri de gelişti.

amaç ve gözlemler:

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye Üstün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilime karşı merakını canlandırdı ve keşfetme heyecanını artırdı. Etkinlik boyunca yapılan doğa yürüyüşlerinde çocuklar bilimsel gözlemler yaparak çevreyi tanıma fırsatı buldu; bu deneyimler, köy okullarına yönelik destek hedefleriyle örtüşen somut kazanımlar sağladı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN TÜBİTAK 4009 KÖY OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAYATA...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN TÜBİTAK 4009 KÖY OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "KUZEYİN ÇOCUKLARI BİLİM KÖYÜNDE" PROJESİYLE ÇOCUKLAR, BİLİM VE TEKNOLOJİYİ UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE KEŞFETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu
images

Eğitim mirası dijitalde saklanıyor: maarif arşivleri Balıkesir'de incelendi
images

Bartın'da eğitim araştırmaları buluşması: 18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları...
images

Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026