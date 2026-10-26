Öğrencilerden Çanakkale'ye vefa: rölyef ve şehitlik bayrağı okula taşındı

Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Çanakkale anısı canlandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Şehidin Emaneti Maarifte' projesi kapsamında Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda özel bir sergi alanı oluşturuldu. Alanda açılan 'Çanakkale Muharebeleri' rölyefi, okul topluluğu ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Öğrencilerin emeği ön planda:

Okul Müdürü Hüseyin Öztürk ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ali Sefer Koçoğlu öncülüğünde, 20 öğrencinin katılımıyla hazırlanan rölyefin merkezinde Seyit Onbaşı figürü yer alıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmada öğrenciler, malzemelerin taşınması, kazınması ve boyanmasında aktif görev aldı; hazırlık süreci hem teknik hem de tarihsel öğrenme fırsatı sundu.

Şehitlikten gelen bayrak ve açılış töreni:

Açılış töreninde Çanakkale şehitliklerinden getirilen Türk bayrağı da rölyefin bulunduğu alanda sergilendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin konuşmasında, "Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin altın harflerle yazıldığı ve düğümlendiği, yine vatan sevgisinin emanetinin inancın cesaretle buluştuğu eşsiz bir destan. Bu destanın her bir satırında bir annenin duası, bir eşin vedası ve şehitlerimizin son nefesinde dahi yüreğinde hissettiği yılmaz vatan sevgisi bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından rölyefin hazırlanmasına katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere ve projeye destek verenlere plaket takdim edildi. Okul yönetimi, serginin eğitim programları kapsamında öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

ZONGULDAK’TA ŞEHİTLİKTEN GELEN BAYRAĞIN SERGİLENDİĞİ "ÇANAKKALE MUHAREBELERİ" RÖLYEFİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ