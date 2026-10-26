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Sinop'ta oyun temelli öğrenme eylem planı masaya yatırıldı

Sinop’ta 2026-2027 eğitim yılında oyun temelli öğrenme ve yeni etkinlikler, Osman Cebeci başkanlığında hazırlanan il eylem planında ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta oyun temelli öğrenme eylem planı masaya yatırıldı

Sinop'ta oyun temelli öğrenme toplantısı

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak oyun temelli öğrenme çalışmaları ve etkinlikler, il düzeyinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantı İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmeler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Oyun Politika Belgesi doğrultusunda oluşturulan İl Eylem Planı'nın tanıtımına ve uygulanma stratejilerine odaklandı.

toplantıda ele alınan konular:

Katılımcılar oyunun çocuk gelişimindeki rolünü, oyun temelli öğrenme yaklaşımlarını ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan etkinliklerin kapsamını görüştü. Uygulama biçimleri, etkinlik modelleri ve okullarda uygulanma öncelikleri tartışıldı.

hedefler ve uygulama yaklaşımları:

Osman Cebeci, oyunun birleştirici ve öğretici gücünü eğitim ortamlarına taşımayı hedeflediklerini belirterek, çocukların oynayarak öğrendiği ve keşfederek geliştiği bir eğitim anlayışını okullarda yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya il genelindeki ilkokul ve ortaokul müdürleri katıldı; katılımcıların görüşleri doğrultusunda eylem planının okullara aktarımı, etkinliklerin koordinasyonu ve önümüzdeki dönemde yapılacak uygulamaların izlenmesi için adımlar planlandı.

SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ OSMAN CEBECİ BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTIDA SİNOP&#039;TA OYUN TEMELLİ...

SİNOP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ OSMAN CEBECİ BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTIDA SİNOP'TA OYUN TEMELLİ ÖĞRENME UYGULAMALARI ELE ALINDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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