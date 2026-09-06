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Kâbe örtüleri buluşmasında sergilenen 3 metrelik el yazması Kur’an-ı Kerim ilgi çekiyor

Kahramanmaraş’ta sergilenen, 3 metreye ulaşan ve 150 kilogram ağırlığındaki el yazması Kur’an-ı Kerim, 13 Eylül 2026’ya kadar ziyaret edilebiliyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kâbe örtüleri buluşmasında sergilenen 3 metrelik el yazması Kur’an-ı Kerim ilgi çekiyor

Sergide öne çıkan eser:

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması kapsamında, Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi’nde sergilenen el yazması Kur’an-ı Kerim ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Eser, hem boyutları hem de işçilik detaylarıyla fuar alanında öne çıkıyor.

Eserin teknik özellikleri:

Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında nesih yazı üslubuyla hazırlanan eserin boyu 150 santimetre, eni 110 santimetre olarak kaydedildi; tamamen açıldığında ise yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşıyor. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanmasında 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı. Sayfalar için 180 gram birinci hamur kâğıt tercih edildi ve kâğıtların hazırlanmasında geleneksel yöntemler kullanılarak, aharlama işlemi sırasında özel yumurta akı uygulandı; bu işlem için yaklaşık 150 koli yumurta harcandığı belirtildi.

Kapak ve süsleme ayrıntıları:

Kur’an-ı Kerim’in ön ve arka kapağı ceylan derisiyle kaplandı. Kapak süslemelerinde ise bölgeye özgü motiflere gönderme yapan Maraş işi işlemeler yer alıyor. Bu detaylar, eserin yalnızca ölçüleriyle değil, aynı zamanda hat sanatı ve kâğıt-kapak işçiliği yönünden de değer taşıdığını gösteriyor.

Sergi ve ziyaret bilgileri:

Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki sergide bu büyük el yazmasının yanı sıra 150’nin üzerinde mukaddes emanet de vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Eserler arasında Kâbe örtülerine ait parçalar da bulunuyor. Sergi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor ve Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması 13 Eylül 2026 tarihine kadar açık olacak.

Organizatörler, eserin hem estetik hem de teknik yönlerinin tanıtılmasını hedeflediklerini, bölge halkının ve hattat meraklılarının bu nadide örneği yakından görme fırsatı bulduğunu belirtiyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA SERGİLENEN DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM’İ, VATANDAŞLARIN...

KAHRAMANMARAŞ’TA SERGİLENEN DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM’İ, VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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