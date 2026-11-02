Kaçak sigara ve elektronik eşya operasyonunda 29 şüpheliye işlem yapıldı

Kaçakçılık operasyonu sonuçları
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezi ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ele geçirilen malzemeler:
Operasyonlar neticesinde; 11 bin 174 paket kaçak sigara, 225 adet puro, 136 adet elektronik sigara, 55 adet cep telefonu, 55 adet termos, 48 adet elektronik eşya ve 20 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.
Olay sayısı ve şüpheliler:
Soruşturmalar kapsamında toplam 26 olay tespit edilirken, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İşlemlerin, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik olduğu bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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