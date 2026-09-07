Kaçaklık ve hırsızlık suçundan hükümlü Karpuzlu'da yakalandı

Operasyon ve yakalama:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karpuzlu'da gerçekleştirdikleri operasyonda aranan bir kişiyi yakaladı.
Operasyon sonucunda hakkında 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (35) isimli hükümlü tespit edilip gözaltına alındı.
suçlamalar ve ceza:
Hükümlünün, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından mahkûmiyetleri bulunduğu, toplam cezanın kesinleştiği bildirildi.
adli süreç ve teslim:
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü, resmi prosedürler yerine getirildikten sonra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olay, jandarma ekiplerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları çerçevesinde değerlendirildi.
AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, HAKKINDA 8 YIL 4 AY 7 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.
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