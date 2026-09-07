Kaçaklık ve hırsızlık suçundan hükümlü Karpuzlu'da yakalandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarmanın operasyonuyla, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay 7 gün cezası olan Y.Ç. yakalandı.