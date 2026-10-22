Kaçışın sonu tarlada: polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaralandı

Olayın detayları

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ulutürk Sokak'ta meydana gelen kazada, devriye görevindeki polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 16 ATE 042 plakalı Tofaş marka otomobil kaçış sırasında kontrolden çıktı. Sürücü H.Ç. yönetimindeki araç, yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak taklalar attı ve pancar tarlasına uçtu.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından sürücüye ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun hafif yaralı olduğu bildirildi.

Kaza anı ve müdahale:

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçışın devam ettiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce elektrik direğine çarptı, ardından tarlaya savruldu. Kaza sonrası araçta bulunan bir yolcunun, ceza yemekten çekindiği gerekçesiyle bölgeden ayrıldığı iddia edildi; bu konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Altyapıya etkiler ve soruşturma:

Kaza nedeniyle devrilen elektrik direği, mahallede elektrik kesintisine yol açtı. Kesinti ve voltaj dalgalanmasının etkisiyle bazı evlerdeki elektronik cihazlarda hasar meydana geldi; bir vatandaşın evindeki solunum cihazının arızalandığı bilgisinin alınması durumu daha hassas kıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından polis ekipleri hem kazanın oluş şekli hem de olay yerinden ayrıldığı öne sürülen şahısla ilgili soruşturma yürütüyor. Kazaya karışan aracın plaka ve sürücü bilgileri kayıt altına alınmış olup, ekipler delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle halkı ve yetkililer, enerji dağıtım ekiplerinin arızayı gidermesi ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini belirtti; aynı zamanda benzer vakaların önlenmesi için trafik denetimlerinin önemine vurgu yapıldı.

ESKİŞEHİR'DE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN OTOMOBİL, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP TAKLALAR ATARAK TARLAYA UÇTU. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, DEVRİLEN DİREK NEDENİYLE MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI.