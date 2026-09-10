Kadıköy'de Fenerbahçe-Roma öncesi karaborsa şebekesine operasyon: 5 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışlarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, karaborsa satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

ele geçirilen materyaller ve soruşturma:

Operasyonlarda yapılan ev aramalarında pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL EMNİYETİ’NDEN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KARABORSA OPERASYONU: 5 GÖZALTI