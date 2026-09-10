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Kadıköy'de Fenerbahçe-Roma öncesi karaborsa şebekesine operasyon: 5 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti, 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi 4 ilde eş zamanlı operasyonda karaborsa şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 06:58

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 07:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadıköy'de Fenerbahçe-Roma öncesi karaborsa şebekesine operasyon: 5 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışlarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, karaborsa satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

ele geçirilen materyaller ve soruşturma:

Operasyonlarda yapılan ev aramalarında pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL EMNİYETİ’NDEN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KARABORSA OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İSTANBUL EMNİYETİ’NDEN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KARABORSA OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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