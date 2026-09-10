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Kartal'da sabah çıkan market yangını iş yeri kullanılamaz hale getirdi

Kartal Orhantepe'de saat 07.00'de markette çıkan yangın hızla yayıldı, itfaiye ekipleri müdahale etti; can kaybı yok, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:09

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 08:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kartal'da sabah çıkan market yangını iş yeri kullanılamaz hale getirdi

Kartal'da market yangını sabah saatlerinde iş yerini kullanılmaz hale getirdi

Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde, 5 katlı bir binanın altında bulunan markette saat 07.00 civarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı ve alevler binaya doğru da yayıldı.

yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Sabah saatlerindeki yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler hızlı biçimde müdahale etti. Yangının başlangıç nedeni henüz belirlenemedi; alevlerin hızla yayılması nedeniyle markette ciddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, can kaybı ya da yaralanma bulunmadığını bildirirken, marketin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Olayla ilgili ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye, çevre güvenliğinin sağlanması ve olası benzer risklerin araştırılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL (İHA) - KARTAL’DA 5 KATLI BİR BİNANIN ALTINDA BULUNAN MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

İSTANBUL (İHA) - KARTAL’DA 5 KATLI BİR BİNANIN ALTINDA BULUNAN MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERİN KISA SÜREDE TÜM İŞ YERİNİ SARDIĞI YANGINDA MARKET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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