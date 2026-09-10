Çankaya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 kişi gözaltına alındı

Çankaya'da düğünde silah kullanımı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada, düğünde silah kullandığı belirlenen şüphelilerin tespiti için kapsamlı bir inceleme yürütüldü.

inceleme ve operasyon:

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ile çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüyü sistematik olarak inceledi. Yapılan tespitler sonucunda silah kullandıkları belirlenen 6 şüpheli belirlendi ve adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği bulundu. Ele geçirilen bu materyaller, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma süreci ve hukuki işlemler adli merciler tarafından yürütülüyor.

ANKARA'NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.