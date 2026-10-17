Muğla'da konservatuvar yeniden sahnede: 677 öğrenciyle eğitim başladı

Muğla Büyükşehir konservatuvarı yeni eğitim-öğretim yılını açtı

2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kapılarını açtı. Açılış töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve konservatuvar bu yıl 6 branşta toplam 677 öğrenciye eğitim verecek.

Branşlar, topluluklar ve öğrenci hareketliliği:

Konservatuvarda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Batı Müziği bölümleri yer alıyor. Ayrıca Çoksesli Çocuk Korosu ve Modern Dans toplulukları, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlıyor. 2015 yılında iki branş ve 48 öğrenciyle başlayan konservatuvar, bugün kapsamını genişleterek önemli bir ivme yakaladı.

Konservatuvar, 2025-2026 döneminde 60 öğrenciyi mezun etti. Yeni eğitim yılı için yapılan yetenek sınavları sonucunda ise 236 öğrenci daha kabul edildi; böylece kurumun öğrenci sayısı önemli ölçüde arttı.

Turne ve sahne etkinlikleri: "Yol ve Ötesi" oyunu:

Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar açılışı kapsamında sahne etkinliklerini de sürdürüyor. Sabahattin Ali’nin yaşamının son iki gününü konu alan "Yol ve Ötesi" adlı tiyatro oyunu Fethiye, Menteşe ve Marmaris’te sanatseverlerle buluştu. Oyun, dönemin siyasi atmosferini, insan ilişkilerini, sınıf bilincini ve ideolojik çatışmaları sorguluyor.

Oyunda Orhan Aydın, Cansu Fırıncı, Pınar Demiral, Onur Coşkun ve Mehmet Okuroğlu rol alırken, Dengin Ceyhan bestelediği eserler ve canlı müzik performansıyla anlatıya eşlik etti. Turne, konservatuvar sanatının hem eğitim hem de sahne etkinlikleriyle kent genelinde görünürlüğünü artırma hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Konservatuvar yetkilileri, eğitim kadrosunun güçlendirilmesi ve atölye-sahne olanaklarının genişletilmesiyle hem yerel gençlerin hem de kentin kültür hayatının desteklenmesini amaçladıklarını belirtti. Yeni dönemde planlanan çalışmalar, genç yeteneklerin yetiştirilmesine ve Muğla'nın kültür-sanat yapısının zenginleştirilmesine odaklanacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI YENİ DÖNEM İÇİN KAPILARINI AÇTI