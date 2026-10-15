Kadın çiftçilere Bolvadin'de tarımsal eğitim verildi

Bolvadin'de kadın çiftçilere yönelik eğitim toplantıları düzenlendi:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik bir dizi tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılar, kırsal alanda üretimde kadınların rolünü güçlendirmeyi ve uygulamalı bilgi aktarımını amaçladı.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Toplantılar, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Dişli Kasabası ve Kurucaova köyünde yapıldı. Katılımcılara tarımsal destekleme ve hibe programları, TARSİM uygulamaları, gıda güvenilirliği, süt sağım hijyeni ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim sırasında kadın çiftçilerin soruları yanıtlandı, uygulamalı öneriler paylaşıldı ve günlük üretim uygulamalarına doğrudan rehberlik edildi. Teknik personel, katılımcıların üretimde karşılaştığı sorunlara yönelik pratik çözümler sundu.

Amaç, sonuç ve yaygınlaştırma:

Toplantılarda amaç olarak, kadın çiftçilerin tarımsal üretime daha etkin katılım sağlaması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile destekleme uygulamaları konusunda farkındalığın artırılması vurgulandı. Ayrıca sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya katkının yükseltilmesi hedeflendi.

Yetkililer, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirterek, benzer programların yaygınlaştırılmasıyla kadın çiftçilerin karar alma süreçlerine ve üretim zincirine daha güçlü şekilde dahil edilmesinin sağlanacağını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENDİ.