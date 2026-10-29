Erzincan’da akşam sağanağı bazı evlerin kapılarını zorladı

Erzincan’da akşam sağanağı günlük yaşamı etkiledi

Erzincan’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı evlerin kapılarına kadar ulaşırken, sokaklarda su birikintileri oluştu. Ev sakinleri, su baskını riskine karşı hızlı davranarak kapı önlerinde kum torbası, sehpalar veya farklı malzemelerle kendi imkânlarıyla önlem aldı.

Mahallelerde su baskını riski:

Yoğunlaşan yağışın ardından bazı mahallelerde suyun akışı yavaşladı ve su birikintileri özellikle düşük kotlu alanlarda toplandı. Vatandaşlar, evlerine su girmesinden çekinerek kapı önlerini kapatma ve suyun yönünü değiştirme çabası içine girdi. Olaylarda can kaybı veya geniş çaplı hasar bildirimi kaynak metninde yer almadı, ancak yerel halk tedbirli olmaya devam ediyor.

Meteoroloji uyarısı ve hava beklentisi:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği ve yağış anında yer yer kuvvetli olabileceği duyuruldu.

Vatandaşlar, ani yağışlara karşı çevre temizliği ve mazgal kontrollerinin önemine dikkat çekiyor; yetkililer ise meteorolojik uyarılara göre hareket edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU