Hastane koridorlarında Cumhuriyet coşkusu miniklere umut oldu

hastane girişinde hazırlıklar ve pano:

Aydın Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik, hastanenin giriş bölümünde hazırlanan özel pano ile başladı. Pano, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini yansıtan görsellerle donatıldı ve ziyaretçilere etkinliğin temasını ilk andan itibaren hissettirdi.

Etkinliğe hastane yönetimi ve idari personelin yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı. Organizasyon, hem görsel düzenlemeler hem de personelin katılımıyla hastane ortamında bayram havası oluşturdu.

çocuk servisine ziyaret ve armağanlar:

Etkinliğin ardından Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yöneticileri çocuk servisini ziyaret etti. Serviste tedavi gören miniklerle bir araya gelen ekip, çocuklarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral vermeye odaklandı.

Çocuklara Türk bayrağı ve renkli balonlar hediye edilerek Cumhuriyet Bayramı coşkusu hastane koridorlarına taşındı. Bu küçük armağanlar, tedavileri devam eden çocukların bayram sevincine ortak olmasını sağladı.

Kutlama, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi; etkinlik, hem hasta yakınlarına hem de personele yönelik dayanışma ve moral kaynağı olarak değerlendirildi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BAYRAM COŞKUSU ÇOCUK SERVİSİNDE TEDAVİ GÖREN MİNİK HASTALARLA PAYLAŞILDI. ÇOCUKLARA TÜRK BAYRAĞI VE BALONLAR HEDİYE EDİLEREK BAYRAM SEVİNCİ YAŞATILDI.